ايعاز من مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة

الوكيل الاخباري - نفذت مديرية الأمن العام اليوم الخميس حملة للتبرع بالدم لصالح بنك الدم، بالتعاون مع وزارة الصحة- مستشفى الامير حمزة، وذلك بهدف تعزيز مخزون بنك الدم، وتقديم العون والمساعدة للمرضى والراقدين على أسرة الشفاء.



وجاءت هذه الحملة ضمن سلسلة الحملات المتواصلة والتي أوعز مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، باستدامة تنفيذها في محافظات المملكة كافة، بالتعاون مع وزارة الصحة، والخدمات الطبية، ضمن نهج مديرية الأمن العام في التكافل والتعاون لخدمة المجتمع والمواطنين.



وشهدت حملة التبرع بالدم إقبالاً كبيراً من مرتبات مديرية الأمن العام ومن مختلف الوحدات والتشكيلات، مما ساهم في تحقيق الهدف من الحملة برفع رصيد بنك الدم الوطني من وحدات الدم والزمر المختلفة.

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