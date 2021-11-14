الأحد 14-11-2021
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الأحد، 14-11-2021 06:12 م

ايعاز من وزير الداخلية بشأن فحص الـ PCR على حدود جابر

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أكد مصدر حكومي مطلع لموقع الوكيل الاخباري ان وزير الداخلية مازن الفراية اوعز أن دخول العائدين من سوريا الى المملكة يحتاج الى إجراء فحص الـ "PCR" و أن الفحص مجاناً لمن يعود الى الاردن قبل 10 ايام من موعد مغادرته .
 
ولفت المصدر ان الشخص الذي يمر على دخوله الى سوريا اكثر من 10 ايام سيتوجب عليه دفع رسوم الفحص ، وفق ايعاز الوزير .

وأوضح المصدر أن تلك الإجراءات تأتي نظرا لزيادة مستوى انتشار فيروس كورونا في الأراضي السورية بحسب التقارير التي ترد وزارة الداخلية؛ لغايات الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين الأردنيين للحيلولة دون انتقال العدوى من خلال المسافرين القادمين إلى الأردن عبر مركز حدود جابر.

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