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السبت، 13-11-2021 01:53 م

قطر تبقي الأردن في قائمة السفر الخضراء

الاردن


الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة القطرية، عن إبقاء الأردن وعدد من الدول العربية في القائمة الخضراء للسفر ، بسبب استمرار تحسن الوضع الوبائي في هذه الدول.

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ولا يطلب من المسافرين القادمين من هذه الدول، سوى إجراء فحص (بي سي آر) قبل المغادرة وبعيد الوصول، دون الحاجة إلى حجر فندقي.

 

وجاء ذلك في إعلانها عن تحديث سياسة السفر والعودة وفق قرارات جديدة تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من بعد غد الاثنين.


واشارت وزارة الصحة القطرية في بيان عبر موقعها الإلكتروني اليوم السبت، إلى الإجراءات المتبعة للقادمين من الدول المصنفة بالقوائم الخضراء والحمراء، والحمراء الاستثنائية، فيما يخص فحص كورونا والحجر الصحي.


وبموجب التحديث الجديد لقائمة السفر التي تعمل بها قطر، تمت إضافة 3 دول عربية للقائمة الحمراء هي سوريا والإمارات وفلسطين.

 

 

بترا

 




 

 


 

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