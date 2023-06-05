بالترتيب 87 … تقدم جديد لجواز السفر الأردني عالمياً

الوكيل الإخباري -

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أحرز جواز السفر الأردني تقدماً جديداً على مستوى العالم، بعد أن تقدم درجة واحدة بقوة جوازات السفر عالمياً، ليحتل الترتيب 87، في أحدث تصنيف من مؤشر henleyglobal.وبيّن تقرير المؤشر الذي صدر حديثاً وترجمه "الوكيل الإخباري" أن جواز السفر الأردني يمكّن حامله الآن من دخول 54 دولة بدون تأشيرة.وأضاف التقرير أن 173 وجهة عالمية تطلب من حامل الجواز الأردني الحصول على تأشيرة لدخولها مسبقة.ووفقاً للمؤشر أن الدول الـ 10 التالية هي التي تمتلك أقوى جواز السفر للعام الحالي:سنغافورةاليابانألمانياإيطالياكوريا الجنوبيةإسبانياالنمسافنلندالوكسمبورغالسويد