الأحد 30-07-2023
الوكيل الاخباري

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الأحد، 30-07-2023 02:38 م

بالفيديو .. السعودية تحبط 3 محاولات لتهريب 151 ألف حبة كبتاجون قادمة من الأردن

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الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات السعوديّة الأحد، عن إحباط 3 محاولات لتهريب أكثر من 151 ألف حبة كبتاجون، عثر عليها مخبأة في مركبات بمنفذ الحديثة الذي يربطها مع الأردن.

وقالت وكالة الأنباء السعودية واس إن "هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية أحبطت في المحاولة الأولى تم إحباط تهريب (43,000) حبة كبتاجون عثر عليها مخبأة بداخل محرك إحدى المركبات القادمة عبر المنفذ، وفي المحاولة الثانية تم إحباط محاولة تهريب (45,349) حبة كبتاجون عُثر عليها مخبأة داخل خزان الهواء الواقع على أذرعة التوازن للإطارات الأمامية لمركبة أخرى، في حين تم إحباط محاولة ثالثة لتهريب (62,790) حبة كبتاجون، عُثر عليها مخبأة بداخل محرك التبريد الخاص بإحدى المركبات".

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وأكّدت الهيئة السعودية أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، بالتنسيق والتعاون المستمر مع شركائها.


 




 

 


 

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