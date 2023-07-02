هذا ما طلبه النقد الدولي من الأردن لتحسين الاقتصاد المحلي - تفاصيل

الوكيل الاخباري - دعا صندوق النقد الدولي الأردن إلى ضرورة الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية الخاصة بتقوية التوظيف والاستثمار والحوكمة، والعمل على تسريعها من أجل جذب الاستثمار وتعزيز حجم الإنتاجية والقدرة التنافسية، إضافة إلى خلق نمو غني بفرص العمل بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي.

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كما دعا الصندوق، في تقرير خاص أصدره بمناسبة انتهاء المراجعة السادسة للصندوق مع الأردن إلى وجوب تقليل تكلفة ممارسة الأعمال التجارية، وتشجيع المنافسة وزيادة مرونة سوق العمل، إلى جانب زيادة حجم مشاركة المرأة في العمل، وتعزيز الحوكمة والشفافية، لافتا إلى إحراز الأردن بعض التقدم في هذه المجالات.



وأكد تقرير الصندوق على حاجة الاقتصاد الأردني للخلق قطاع خاص أكثر ديناميكية، إضافة إلى جذب المزيد من الاستثمار، وخلق المزيد من فرص العمل بشكل خاص.



وأشار التقرير إلى أن الأردن بذل جهودا إصلاحية في ما يتعلق بتحسين بيئة الأعمال، من خلال العمل على فتح الأسواق، إضافة إلى بذلها جهودا في مجال تعزيز المنافسة وتقليل اللوائح والتدخلات الحكومية من خلال القيام بتعديلات من أهمها سن قانون المنافسة الرامي للحد من انتشار الشركات المهيمنة والحد من تركز السوق وزيادة على الشركات المخالفة.

