الثلاثاء 08-03-2022
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الثلاثاء، 08-03-2022 12:42 م

بالفيديو.. شاهد عملية إجلاء الطلبة الأردنيين من سومي

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الوكيل الإخباري - أظهر مقطع فيديو، تأمين طلبة أردنيين بحافلات نقل خلال مغادرتهم مدينة سومي الأوكرانية اليوم الثلاثاء، خلال عمليات الاجلاء. 

وبيّن الفيديو أحد الطلبة وهو يؤكد على أن أغلب الأردنيين بأمان وسيتم توصيلهم إلى النقاط الحدودية لحين مغادرتهم إلى الأردن. 

وكان قد أكد عدد من ابناء الجالية الاردنية في سومي لـ " الوكيل الإخباري" أنهم بخير وأن عمليات اجلائهم من سومي مستمرة. 

وأعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الثلاثاء، عن تأمين ركوب عدد من الأردنيين وعائلاتهم على حافلةٍ عليها جنسيات أخرى، بينما تمكن عددٌ آخر من الأردنيين من استخدام المركبات الصغيرة لغايات النقل لجهاتٍ خارج مدينة سومي الأوكرانية، والتي كانت قد عملت خلية الأزمة في الوزارة والسفارة في العاصمة أنقرة، منذ فجر اليوم، على حشدها وضمان أكبر عدد من المركبات لنقل الأردنيين من خلال نقاط الاتصال مع الجالية في أوكرانيا والسلطات المحلية في مدينة سومي.

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