الأحد 13-02-2022
الوكيل الاخباري

ورشة حول حقوق الإنسان وحرية الرأي بإربد

بلدية العامرية تبحث إنشاء مركز شبابي

كندا تعلن تطعيم 84% من مواطنيها بلقاح كورونا

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

اختتام فعاليات مشروع المساءلة لأجل التغيير

إنهاء الفصل في طلبات الترشح للانتخابات في 8 محافظات

غرفة تجارة عمّان: سلة غذاء الأردنيين وأسعارها بأمان ولدينا مخزون كافٍ إذا زاد التوتر في أوكرانيا

أردوغان : زيارتي إلى الإمارات تتيح الارتقاء بعلاقات البلدين

الخصاونة اعتذر "حقكم علينا".. مصدر نيابي يكشف لـ"الوكيل الاخباري" تفاصيل ما جرى في اربد

رئيس الوزراء يكشف عن قرارات قادمة لإنهاء قيود كورونا في الاردن

السبت، 12-02-2022 12:15 م

حقيقة إجلاء أردنيين من أوكرانيا

1401801615UkraineKyivMaidan_Nezalezhnosti


الوكيل الإخباري - نقلت صفحات للجالية الأردنية في أوكرانيا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تنويها هاماً نفت فيه وجود أي عمليات إجلاء للأردنيين من البلاد. 

وقالت صفحات، رصدها "الوكيل الإخباري" إن الوضع العام داخل أوكرانيا يسير بشكل طبيعي، وليس هناك ما يدعو للقلق، منوهة إلى أنه يعيش الشعب الأوكراني حياة طبيعية والكل يزاول عمله ودراسته بشكل عادي.

اضافة اعلان


ودعت الأردنيين داخل أوكرانيا إلى التركيز على دراستهم وعدم الانسياق وراء الادعاءات التي ليست لها أساس من الصحة.

 

وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة الخارجية هيثم ابو الفول لـ " الوكيل الإخباري" إن الوزارة تتابع الأحداث في أوكرانيا أولاً باول. 


ودعت وزارة الخارجية المواطنين الأردنيين الموجودين في أوكرانيا إلى تسجيل بيانات التواصل معهم من خلال رابط إلكتروني.

 

وقالت انه يمكن طلب المساعدة في الحالات الطارئة من خلال التواصل مع السفارة الأردنية في أنقرة على الخط الساخن (00905384419586) أو المكتب الثقافي في كييف (00380939361181) أو مركز عمليات الوزارة (00962795497777).

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

ورشة حول حقوق الإنسان وحرية الرأي بإربد

ff

بلدية العامرية تبحث إنشاء مركز شبابي

fff

اختتام فعاليات مشروع المساءلة لأجل التغيير

main_image620803d608e9c

إنهاء الفصل في طلبات الترشح للانتخابات في 8 محافظات

6208038aa46ff

غرفة تجارة عمّان: سلة غذاء الأردنيين وأسعارها بأمان ولدينا مخزون كافٍ إذا زاد التوتر في أوكرانيا

ققققصصص-copy-e1633026562203 (1)

الخصاونة اعتذر "حقكم علينا".. مصدر نيابي يكشف لـ"الوكيل الاخباري" تفاصيل ما جرى في اربد

أخبار متعلقة
وزارة الخارجية

الخارجية: 2606 أردنيين في أوكرانيا

22022320422421908019

الصحة تعلن مراكز فحص كورونا العاملة طيلة أيام الأسبوع "عدا الجمعة" - أسماء

220228193849545412558

الشاب الذي مرَّت من فوقه حافلة "الباص السريع": أنا من صوّر الفيديو وعملت المونتاج عليه

b2d67ce6-a91d-47f0-a454-cc577f9d63bf

الأمن يضبط 10 مركبات ويعمم على أخرى جراء "التشحيط" أثناء الانجماد وتساقط الثلوج - صور

112021116251482131052

هام من تنظيم الاتصالات لسلامة الخصوصية على منصات التواصل

وزارة الخارجية

الخارجية : أمن الإمارات جزء لا يتجزأ من أمن الأردن