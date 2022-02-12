حقيقة إجلاء أردنيين من أوكرانيا

الوكيل الإخباري - نقلت صفحات للجالية الأردنية في أوكرانيا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تنويها هاماً نفت فيه وجود أي عمليات إجلاء للأردنيين من البلاد.



وقالت صفحات، رصدها "الوكيل الإخباري" إن الوضع العام داخل أوكرانيا يسير بشكل طبيعي، وليس هناك ما يدعو للقلق، منوهة إلى أنه يعيش الشعب الأوكراني حياة طبيعية والكل يزاول عمله ودراسته بشكل عادي.

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ودعت الأردنيين داخل أوكرانيا إلى التركيز على دراستهم وعدم الانسياق وراء الادعاءات التي ليست لها أساس من الصحة.

وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة الخارجية هيثم ابو الفول لـ " الوكيل الإخباري" إن الوزارة تتابع الأحداث في أوكرانيا أولاً باول.



ودعت وزارة الخارجية المواطنين الأردنيين الموجودين في أوكرانيا إلى تسجيل بيانات التواصل معهم من خلال رابط إلكتروني.