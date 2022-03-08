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بدء عملية تحرك عدد من الأردنيين إلى خارج مدينة سومي الأوكرانية

الثلاثاء، 08-03-2022 11:58 ص

أردنيون من سومي لـ " الوكيل الإخباري" : الاغلب خرج من المدينة

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الوكيل الاخباري - أكد عدد من ابناء الجالية الاردنية في مدينة سومي الاوكرانية أن أغلب الأردنيين خرجوا من المدينة، امس الاثنين واليوم الثلاثاء خلال عمليات إجلاء الاجانب من المدينة. 

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وبينوا  لـ " الوكيل الإخباري " أن حافلة نقل ثانية سوف تصل المدينة تمام الساعة 1 بتوقيت أوكرانيا اليوم الثلاثاء، لتنقل عدد آخر من الأردنيين وعائلاتهم إلى المعابر الحدودية ترتيبا لعودتهم الى المملكة. 
 
وقال الدكتور الأردني بلال أحمد إنه وصل إلى حدود مع عدد من الأوكرانيين، مؤكداً أن حالتهم جيدة وأوضاعهم بخير. 
 
واضاف احمد لـ " الوكيل الإخباري" أن يتجهز مع عدد من الأردنيين للعودة إلى الأردن في أقرب وقت.


وأعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن تأمين ركوب عدد من الأردنيين وعائلاتهم على حافلةٍ عليها جنسيات أخرى، بينما تمكن عددٌ آخر من الأردنيين من استخدام المركبات الصغيرة لغايات النقل لجهاتٍ خارج مدينة سومي الأوكرانية، والتي كانت قد عملت خلية الأزمة في الوزارة والسفارة في العاصمة أنقرة، منذ فجر اليوم، على حشدها وضمان أكبر عدد من المركبات لنقل الأردنيين من خلال نقاط الاتصال مع الجالية في أوكرانيا والسلطات المحلية في مدينة سومي.

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