بتوجيهات ملكية إخلاء الشاب القرعان إلى المدينة الطبية

الوكيل الاخباري - بتوجيهات ملكية سامية، أقلت طائرة طبية، صباح اليوم الاثنين، الشاب حمزة القرعان من مستشفى الملك المؤسس الجامعي في إربد إلى مدينة الحسين الطبية في العاصمة لتلقي الرعاية الطبية والصحية اللازمة إثر اصابته بجروح بليغة جراء انفجار كيس نحاسيات في محل خردوات يعمل به في مدينة اربد.



واكد محافظ اربد رضوان العتوم، خلال زيارته وقادة الأجهزة الأمنية القرعان الذي كان يرقد على سرير الشفاء في مستشفى الملك المؤسس، أن الشاب حمزة يلقى الرعاية الطبية اللازمة بعد اصابته إثناء عمله في محل للخردوات.



وقال مدير مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي الدكتور محمد الغزو، إن وضع الشاب الصحي لم يكن يسمح بنقله، وعندما استقر وضعه نقل إلى المدينة الطبية.



وحمزة شاب جامعي متزوج وله طفلان يعمل في محلات والده بتجارة الخردوات والسكراب والمعادن، تعرض لجروح كثيرة في أنحاء متعددة من جسمه وكسور في قدميه ويديه بفعل الشظايا التي انفجرت داخل المحل، وأسعف إلى مستشفى الأميرة بسمة التعليمي، وأجريت له الاسعافات اللازمة قبل ان ينقل إلى مستشفى الملك المؤسس.

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