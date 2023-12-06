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الأربعاء، 06-12-2023 03:53 م

بتوجيهات ملكية.. تعزيز المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوب غزة بكوادر ومساعدات

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الوكيل الإخباري - بتوجيهات ملكية سامية، عززت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، اليوم الأربعاء، الكوادر الطبية والتمريضية العاملة في المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 في خان يونس جنوب قطاع غزة، بفرق طبية إضافية متخصصة، إضافةً إلى تسيير قافلة مساعدات عاجلة تضم مواد طبية وإغاثية.

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وضمّت القافلة كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية والعلاجية والمواد الغذائية، إضافةً إلى الأسرّة والأجهزة الطبية، والمياه والوقود والتي تم نقلها بواسطة 23 شاحنة تابعة لمديرية التموين والنقل الملكي، لديمومة جاهزية عمل المستشفى في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للأهل في قطاع غزة.


بدورهم، عبّر أهالي قطاع غزة عن شكرهم للمملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، لما تبذله من جهود لدعم القضية الفلسطينية وتقديم خدمات صحية وعلاجية للتخفيف عن الجرحى والمصابين جراء الظروف الراهنة.


يشار إلى أن إرسال وتجهيز المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوب غزة، جاء بتوجيهات ملكية سامية لتلبية كل ما يحتاجه أهالي القطاع والضفة الغربية، وتضم كوادر طبية من كافة التخصصات، للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين في هذه الأوقات العصيبة.

 




 

 


 

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