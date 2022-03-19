بث مباشر لعمليات جراحة سمنة حديثة

الوكيل الاخباري -

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تعقد جمعية جراحة السمنة الأردنية مؤتمراً طبياً تحت رعاية وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، وذلك خلال الفترة من 24-26 الجاري بعنوان: "مرض البدانة والسمنة ومضاعفاتها وطرق العلاج الحديثة ".وقال رئيس الجمعية د.سامي سالم أن المؤتمر سيناقش على مدار ثلاثة أيام كل ما يتعلق بأمراض البدانة والسمنة ومضاعفاتهما السلبية وآثارهما وطرق العلاج الحديثة، وما توصل إليه العالم والطب في مسألة العلاج من خلال أكثر من 60 ورقة علمية متخصصة يقدمها أطباء خبراء في عالم الجراحة من داخل المملكة وكل من (أمريكا، بريطانيا ، ألمانيا، ايطاليا، اسبانيا، الهند، السعودية ، الامارات، البرازيل، تركيا) .وقال أمين سر الجمعية د.محمد خريس أنه سيتم خلال المؤتمر بث مباشر من مستشفى الكندي لقاعة المؤتمر لعمليات سمنة حديثة، بخصوص البث من الكندي والذي يعتبر المركز الوحيد المعترف فيه كمركز متكامل لجراحة السمنة من قبل الاتحاد الدولي لجراحة السمنة.وسيقام على هامش المؤتمر لقاء وجاهي برعاية وزير الصحة، بالاضافة الى عدة ورش علمية متخصصة ونوعية للأطباء والممرضين، بالاضافة الى ورش عمل لأخصائيي التغذية يقدمها كادر متخصص يمتلك الخبرة والمعرفة والتخصص في هذا المجال.