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الهواري: تعيين أكثر من 659 طبيباً مقيماً و شواغر لـ 500 طبيب

الإثنين، 21-02-2022 12:57 م

الهواري: تعيين أكثر من 659 طبيباً مقيماً و شواغر لـ 500 طبيب

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الوكيل الإخباري - قال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، إن الوزارة قامت بامتحان مرشحين منذ بداية العام لتعيين أكثر من 659 طبيبا مقيما لتوزيعهم على مستشفيات المملكة.

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وأضاف في مداخلة له تحت قبة البرلمان، اليوم الإثنين، أنه يوجد على جدول تعيينات الوزارة نحو 500 طبيب ليتم تعيينهم خلال هذا العام.


وحول مستشفى الحسين السلط الجديد، أوضح الهواري أنه تم توقيع اتفاقية ليصبح المستشفى تعليميا لجامعة البلقاء التطبيقية.


وأشار إلى أنه نتج عن هذه الاتفاقية، فتح 20 عيادة اختصاص، وفتح هذه العيادات يؤكد رفد المستشفى بالإخصائيين لإدامة عملها.

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