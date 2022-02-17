الصحة تطلق حملة تطعيم ضد كورونا للطلبة وذويهم

الوكيل الإخباري- أطلقت وزارة الصحة مرحلة جديدة من الحملة الوطنية لتشجيع المواطنين للحصول على المطعوم ضد فيروس كورونا، والتي تستهدف الطلبة بعمر 12 - 17 عاماً وذويهم.

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وتهدف الحملة إلى تشجيع الأهالي والحرص على إعطاء أبنائهم جرعتي المطعوم ضد فيروس كورونا كجزء من التحضيرات الأساسية لهم قبل العودة إلى المدرسة للمساعدة في حمايتهم وحماية أسرهم من انتشار العدوى للآخرين، لاسيما وأن الحملة تتضمن رسائل توعية متعددة تعزز فكرة تلقي المطعوم لدى طلبة المدارس لهذه الفئة العمرية.



وتنطلق الحملة التي تحمل رسائل تثقيفية عبر وسائل الإعلام باعتبارها الشريك الرئيس، بالإضافة إلى مقاطع غنائية مرئية ومسموعة عبر القنوات التلفزيونية والإذاعية المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي، والشاشات الرقمية المخصصة لذلك والمنتشرة في الطرقات ومراكز التسوق، بمساهمة شخصيات ومشاهير تدعم الرسائل التثقيفية بمكوناتها لتقديم محتوى ترفيهي هادف ومتميز من خلال أعمالهم سواء كانت مقاطع غنائية أو مسرحية ضمن رسائل تلفزيونية كوميدية هادفة.



وبينت الوزارة أهمية تلقي أطفال المدارس للمطعوم ضد فيروس كورونا بالتزامن مع عودة الطلبة لمدارسهم للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021 / 2022، وإيصال الرسائل العلمية الواضحة للأهالي لتوعيتهم بأهمية التطعيم ودرجة مأمونية المطاعيم وخطورة فيروس كورونا والمتحورات عليهم وعلى أبنائهم.



وأشارت الوزارة إلى الجهود المبذولة التي جاءت ضمن الشراكة التي نفذتها إدارة الرعاية الصحية الأولية ومديرية التوعية والإعلام الصحي مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية المقدمة للأردن في مجال دعم الجهود الوطنية للتصدي لجائحة كورونا من خلال مختلف المشاريع والبرامج الممولة من الوكالة.



من جهتها، أكدت مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، شيري كارلين، أهمية الدعم المستمر المقدم من الوكالة للاستجابة لجائحة كورونا في الأردن.



وقالت "إن التطعيم أمر أساسي للحد من الأعراض الشديدة لفيروس كورونا، و لضمان بقائنا ومن حولنا بأمان".