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الخميس، 18-04-2024 03:10 م

بحث إمكانية توفير قروض للمزارعين المشمولين بمشروع الكهروضوئي الشمسي

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الوكيل الاخباري- بحثت مؤسسة الإقراض الزراعي، اليوم الخميس، إمكانية مساهمة المؤسسة في توفير قروض للمزارعين المشمولين بمشروع نظام الكهروضوئي الشمسي لتشغيل مضخات المياه السطحية في القطاع الزراعي.

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جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدير المؤسسة المهندس محمد دوجان، مع ممثلين عن وزارة البيئة وسلطة وادي الأردن والجمعية العلمية الملكية، ومدير المركز الوطني لبحوث الطاقة.


وتهدف مساهمة المؤسسة، في تطوير اقتصاد اخضر مستدام بيئياً وتعزيز التنسيق والإدارة المستدامة للموارد في قطاعات الطاقة والمياه والزراعة وتطوير وزيادة فاعلية ترشيد الطاقة وكفاءة استخدامها واستخدام الطاقة المتجددة في الأردن.


ويتضمن المشروع استبدال مضخات المياه السطحية التقليدية وتشغيل بمضخات تستخدم الطاقة الشمسية بدلا من الطاقة التقليدية لـ500 وحدة زراعية في منطقة وادي الأردن والأغوار الجنوبية، كما سيساهم في تحقيق أولويات رؤية التحديث الاقتصادي في التوسع باستخدام الطاقة المتجددة في القطاعات المختلفة وخاصة القطاع الزراعي.

 




 

 


 

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