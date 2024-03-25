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الوكيل الاخباري
 

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الإثنين، 25-03-2024 11:44 ص

الإقراض الزراعي: 99% نسبة تحصيلات قروض مشاريع المؤسسة في اربد

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الوكيل الاخباري - قال مدير مؤسسة الإقراض الزراعي/فرع اربد المهندس عمر بني حمد، إن المؤسسة تعتبر إحدى أهم مؤسسات الدولة والتي تعنى بالتنمية المجتمعية وتطوير القطاع الزراعي وزيادة دخل الأسر الريفية.

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وأضاف خلال حديثه إلى وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين، أن محافظة اربد وما حولها تتميز بالطابع الزراعي، حيث ساهمت المؤسسة في تطوير هذا القطاع الهام ودعم المزارعين من خلال القروض، لتنمية زراعتهم وتطويرها وتحسين دخل الأسر المتوسطة التي تعتمد في حياتها المعيشية على الزراعة.


وأشار الى أن المؤسسة في عام 2023 منحت إجمالي قروض بقيمة 3111243 دينارا، استفاد منها 629 مزارعا، من ضمنها قروض مشاريع وقروض موجهة لمشاريع الفقر والبطالة ومشاريع التمويل الريفي ومشروع المرأة، بالتعاون مع مركز زها ومشروع الأعمال الريفية (المجترات).


وبالنسبة للعام الحالي أوضح بني حمد، أنه تم منح قروض بقيمة 700 ألف دينار، منها قروض لمشروع الفقر والبطالة بمبلغ 300500 دينار، ومشاريع التمويل الريفي بقيمة 142500 دينار، لغاية تاريخ 20 آذار الحالي.


كما بلغ إجمالي تحصيلات قروض المشاريع خلال عام 2023 3068681 دينار، أي بنسبة تحصيل بلغت 99 بالمئة، فيما بلغت تحصيلات المؤسسة لهذا العام وحتى تاريخ 20 آذار الحالي 619106 دنانير.


وختم بني حمد حديثه بأن مؤسسة الإقراض الزراعي ستبقى داعمة للقطاع الزراعي والمزارعين، ومساهمة بشكل فعال في بناء قطاع زراعي مزدهر ومتطور.


 




 

 


 

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