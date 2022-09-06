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الثلاثاء، 06-09-2022 09:07 م

بحث التعاون بين البحوث الزراعية والتدريب المهني

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الوكيل الاخباري - بحث مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد مع مدير عام مؤسّسة التدريب المهني المهندس أحمد الغرايبة، اليوم سبل التعاون بين الطرفين في مجالات تدريب وتأهيل الشباب الريادين العاملين في القطاع الزراعي.

وأكد حداد أهمية اللقاء الذي يأتي في إطار الرؤى الملكية السامية بالتحديث الاقتصادي وإحداث تنمية زراعية مستدامة من خلال تمكين الريادين العاملين في القطاع الزراعي من خلال إيجاد فرص عمل لهم، والتشبيك مع مؤسسات ترفد الوطن بحرف مهنية.

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