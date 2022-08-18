الجمعة 19-08-2022
الوكيل الاخباري

الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية التركية القادمة

هبوط أسعار النفط عالمياً اليوم

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في طوباس

التعليم العالي يعلن التخصصات المطروحة للقبول الموحد إلكترونياً

وفاة خمس اطفال حرقاً في الرصيفة

تحويلات مرورية على طريق عمان – السلط

أمريكا تسجل أكثر من 13500 إصابة بجدري القرود

حادث مروع يودي بحياة شخص وإصابة 29 في مصر

الموت يغيب الفنان السوري بسام لطفي

الاحتلال يصيب ويعتقل فلسطينيين من طوباس وطمون

الخميس، 18-08-2022 03:02 م

بحث التعاون بين الهاشمية للمصابين العسكريين والتنمية

1660823815710


الوكيل الإخباري - بحث مدير عام الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين العميد الركن الطيار المتقاعد موران ترك، وأمين عام وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور برق الضمور، اليوم الخميس، أوجه التعاون والتنسيق المشترك.

اضافة اعلان


وناقش الجانبان خلال لقائهما في مقر الهيئة، التطلعات المستقبلية في مجال رعاية وإعادة تأهيل المصابين العسكريين ودمجهم في المجتمع، إلى جانب الاطلاع على أهم الأعمال والواجبات التي تضطلع بها الهيئة لخدمة المصابين العسكريين وذويهم.


وأكد الترك أهمية العلاقة التشاركية والتكاملية التي تربط الهيئة بمختلف المؤسسات الوطنية لخدمة هذه النخبة المميزة من أبناء الوطن الذين أصيبوا بأوسمة في أجسادهم خدمةً للوطن والذود عن حماه.


من جانبه، ثمن الضمور الدور الكبير الذي تقوم به الهيئة تجاه شريحة المصابين العسكريين الذين قدموا التضحيات في خدمة الوطن وحفظ أمنه واستقراره، وكان لهم السبق في التضحية والفداء.


وفي نهاية اللقاء جال الضمور في مرافق وأقسام الهيئة المختلفة، مبدياً إعجابه بمستوى الخدمات التي تقدمها الهيئة للمصابين العسكريين وذويهم.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
التعليم العالي٢

التعليم العالي يعلن التخصصات المطروحة للقبول الموحد إلكترونياً

اسعاف خاص

وفاة خمس اطفال حرقاً في الرصيفة

تحويله

تحويلات مرورية على طريق عمان – السلط

الخارجية

الخارجية تعزي بضحايا حادثة انقلاب حافلة بالمغرب

WWW

الزميلة الصحفية رانيا سابا في ذمة الله

وزارة التربية والتعليم

التربية : نسبة النجاح في التوجيهي غير مرضية للنظام التعليمي

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2022-07-26 at 3.45.22 PM

الفراية: إجراءات رادعة بحق أصحاب البسطات العشوائية

60634256_1291154191042869_3211883849411723264_n

إطلاق مشروع التمكين الاقتصادي للشباب والشابات في المفرق

12a25fe5-مهرجان-جرش

مراكز الرعاية والتأهيل بالتنمية الاجتماعية تشارك في مهرجان جرش

720221310551646744759

73571 ألف طالب وطالبة يتقدمون لامتحان التوجيهي غداً

M63A0610 - Copy

الأوقاف تصدر بيانا حول تعطل عمل 19 مركزا إسلاميا

حسام ابوعلي

أبو علي: التهرّب والتجنب الضريبي كلاهما يستنزف موارد الخزينة