بحث التعاون بين الهاشمية للمصابين العسكريين والتنمية

الوكيل الإخباري - بحث مدير عام الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين العميد الركن الطيار المتقاعد موران ترك، وأمين عام وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور برق الضمور، اليوم الخميس، أوجه التعاون والتنسيق المشترك.

اضافة اعلان



وناقش الجانبان خلال لقائهما في مقر الهيئة، التطلعات المستقبلية في مجال رعاية وإعادة تأهيل المصابين العسكريين ودمجهم في المجتمع، إلى جانب الاطلاع على أهم الأعمال والواجبات التي تضطلع بها الهيئة لخدمة المصابين العسكريين وذويهم.



وأكد الترك أهمية العلاقة التشاركية والتكاملية التي تربط الهيئة بمختلف المؤسسات الوطنية لخدمة هذه النخبة المميزة من أبناء الوطن الذين أصيبوا بأوسمة في أجسادهم خدمةً للوطن والذود عن حماه.



من جانبه، ثمن الضمور الدور الكبير الذي تقوم به الهيئة تجاه شريحة المصابين العسكريين الذين قدموا التضحيات في خدمة الوطن وحفظ أمنه واستقراره، وكان لهم السبق في التضحية والفداء.



وفي نهاية اللقاء جال الضمور في مرافق وأقسام الهيئة المختلفة، مبدياً إعجابه بمستوى الخدمات التي تقدمها الهيئة للمصابين العسكريين وذويهم.