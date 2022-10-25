بحث التعاون بين اليرموك وتجمع إربد للمتقاعدين العسكريين

الوكيل الاخباري - بحث رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مساد، ووفد من أعضاء تجمع إربد للمتقاعدين العسكريين برئاسة العميد المتقاعد محمد المناجرة، خلال زيارتهم للجامعة اليوم الثلاثاء ، آفاق التعاون بين الجامعة والتجمع .



وأكد رئيس الجامعة الدكتور إسلام مساد ، خلال اللقاء الذي حضره النائب محمد شطناوي ، أهمية التواصل مع المتقاعدين العسكريين والاستفادة من كفاءاتهم لما يمتلكونه من خبرات متراكمة على مدى سنوات طويلة من خدمتهم للوطن .

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