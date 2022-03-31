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الخميس، 31-03-2022 06:31 م

بحث التعاون بين جامعة آل البيت ومؤسسة التدريب المهني

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الوكيل الاخباري - بحث مساعد رئيس جامعة آل البيت للريادة والابتكار والتسويق الدولي، الدكتور محمد الحدب، ومدير عام مؤسسة التدريب المهني، عمر قطيشات، سبل التعاون المشترك والاستفادة من معاهد التدريب التابعة للمؤسسة في محافظات المملكة كافة، والمرافق المخصصة المتاحة في الجامعة.

وتطرق اللقاء، اليوم الخميس، لإنشاء وطرح تخصصات مهنية داخل الحرم الجامعي، كالفندقة وسلاسل التوريد والزراعة المائية والتحضير لمذكرة تفاهم بين الجامعة والمؤسسة في مجال تقديم خدمات التدريب والتأهيل، والمساعدة في التشغيل وصولا لنتائج إيجابية تخدم شرائح المجتمع الأردني كافة.

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