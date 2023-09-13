بحث التعاون بين جامعة الحسين بن طلال ونقابة الأطباء

الوكيل الاخباري - بحث رئيس جامعة الحسين بن طلال، الدكتور عاطف الخرابشة، ورئيس وأعضاء مجلس نقابة الأطباء الأردنيين/فرع معان، اليوم الأربعاء، تعزيز العلاقات بين الجانبين، بما يخدم العملية التعليمية في الجامعة والمجتمع المحلي.



وأكد الدكتور الخرابشة، حرص الجامعة على التعاون مع قطاعات المجتمع كافة، واستعدادها لوضع مرافقها لخدمة المجتمع المحلي ومؤسساته المختلفة، وتسخير كل إمكانياتها في هذا الجانب، والتعاون مع النقابة في بث برامج طبية توعوية تخدم أبناء المجتمع وتوصل المعلومة الطبية لهم، من خلال تعاون النقابة والجامعة.

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