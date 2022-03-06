بحث التعاون بين جامعة العلوم والتكنولوجيا والملحقية اليابانية

الوكيل الإخباري - بحث رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور خالد السالم، والملحق الثقافي الياباني في الأردن فوكي موراؤوكا، أطر التعاون بين الجامعة ومؤسسات التعليم العالي اليابانية.

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وأكد السالم ، اليوم الأحد، اهتمام الجامعة بتوطيد تعاونها العلمي والبحثي مع الجامعات العالمية المرموقة بما يخدم العملية التعليمية بها، من خلال تشجيع تبادل الطلبة والأساتذة وإجراء البحوث المشتركة، والاستفادة من التجربة اليابانية المتقدمة في التعليم والتدريب الطبي، ومن التطور العلمي والتكنولوجي والطبي في الجامعات اليابانية.



وأعرب موراؤوكا عن رغبة عدد من الجامعات اليابانية في تعزيز سبل التعاون مع جامعة العلوم والتكنولوجيا في المجالات الأكاديمية والبحثية نظرًا لما تتمتع به من سمعة علمية طيبة، مؤكدًا توفر فرص التعاون المستقبلية بين الطرفين.



وعلى هامش الزيارة، قام الضيف بجولة في الحرم الجامعي شملت مركز التميز للمشاريع الإبداعية وعددًا من مرافق الجامعة المختلفة، استمع خلالها إلى شرح عن البرامج التدريبية والتدريسية والمجالات البحثية في الجامعة.

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