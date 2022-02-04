الاوبئة: موعد عودة الطلبة للمدارس قد لا يكون الانسب

الوكيل الاخباري - قال عضو اللجنة الوطنية للأوبئة سعيد جرادات، الجمعة، إن العودة للمدارس مطلب للجميع، لكن قرار تأجيل بدء الفصل الدراسي الثاني للمدارس إلى 20 شباط، جاء لإعطاء متحور أوميكرون فرصة ليسود في الأردن.

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وذكر جرادات، أن انحدار موجة انتشار كورونا يحتاج إلى 4 أو 5 أسابيع، وبالتالي قد لا يكون موعد عودة طلبة المدارس في 20 من الشهر الحالي هو الموعد الأنسب، ومع عودة طلبة المدارس نسبة إصابة الطلبة بالفئة العمرية ستزيد أكثر.



وقررت الحكومة الشهر الماضي، تأجيل بدء الفصل الدراسي الثاني في المدارس الحكوميّة والخاصّة من صفّ الروضة وحتى الصفّ الحادي عشر إلى 20 شباطالمقبل، وذلك للبرنامج الوطني.



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