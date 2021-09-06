بحث التعاون بين جامعة العلوم والتكنولوجيا ونقابة المهندسين فرع إربد

الوكيل الاخباري - بحث رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا، الدكتور خالد السالم، مع رئيس فرع نقابة المهندسين الأردنيين بمحافظة إربد، الدكتور أحمد ملكاوي، وعدد من أعضاء فرع النقابة، تعزيز التواصل المشترك بين الطرفين في مختلف المجالات.



وأكد السالم في تصريح صحفي لـ (بترا)، اليوم الاثنين، رغبة الجامعة في زيادة التعاون مع النقابة في عدد من المحاور، التي تتعلّق بتطوير التّعليم الهندسي، وجعل مخرجاته أكثر مواءمة مع احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي، وتبادل المعلومات والخبرات في مجال تخطيط برامج التعليم، والتدريب الهندسي وتطويرها، ويحقق التكاملية والتشاركية بين القطاعين الأكاديمي والمهني.

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