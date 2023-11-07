بحث التعاون بين "جدارا" وأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين

الوكيل الاخباري - استقبل رئيس هيئة مديري جامعة جدارا ومديرها العام الدكتور شكري المراشدة في مكتبه، أمس، الرئيس التنفيذي لأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين الدكتور أسامة عبيدات، بحضور رئيس الجامعة بالوكالة الدكتور حابس الزبون.



وبحث الجانبان، خلال اللقاء، عن سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجامعة والأكاديمية، بما يخدم طلبة جدارا والأكاديمية، وإمكانية تنفيذ برامج وفعاليات مشتركة، والاستفادة من المرافق المتوفرة لدى الجانبين.

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