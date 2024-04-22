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الوكيل الاخباري
 

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الإثنين، 22-04-2024 05:59 م

بحث التعاون بين صندوق حياة للتعليم وجامعة الطفيلة التقنية

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الوكيل الاخباري - بحث رئيس جمعية صندوق حياة للتعليم، المهندس موسى الساكت، خلال لقائه اليوم الإثنين، رئيس جامعة الطفيلة التقنية الدكتور بسام المحاسنة، أطر التعاون بين الطرفين، وتعزيز الدور التشاركي بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاع التعليمي.

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وأوضح الساكت أن صندوق حياة للتعليم هو جمعية خيرية تعمل في مجال دعم حق التعليم للطلبة المتفوقين دراسيا غير المقتدرين ماديا من أبناء الأسر العفيفة في الجامعات والمعاهد المهنية، من خلال تقديم المنح والقروض الحسنة، بهدف تمكينهم علميا وتعزيز قدراتهم وتأهيلهم لسوق العمل لبناء مستقبل أفضل لأنفسهم ولمجتمعهم.

 

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