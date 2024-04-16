الحكومة : حذرنا من نشر اخبار تتعلق بالمس بحياة المواطنين

الوكيل الاخباري -

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أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة مهند المبيضين، خلال منتدى التواصل الحكومي، أن الحكومة استخدمت جميع السبل المتاحة لإيضاح ما يجري للمواطنين من خلال البيان الفني الذي صدر عن هيئة تنظيم الطيران المدني، والبيان الذي تلاه من الحكومة حول عدم نشر أخبار تتعلق بالمس بحياة المواطنين وأمنه واستقراره.وجدد المبيضين التأكيد على أن استقرار الأردن وأمنه هو المعيار المقدس الذي يعلو على جميع المعايير الأخرى.وبين المبيضين، الثلاثاء، "نحن لا نتخلى عن مهامنا وأدوارنا العربية والإسلامية، ومواقف الأردن مشرفة وقيادته الهاشمية تدافع عن القضية الفلسطينية عبر أكثر من قرن من زمان".وأضاف خلال منتدى التواصل الحكومي اليوم الثلاثاء، أن ثقة الأردنيين في الجيش العربي كبيرة في الحفاظ على أمن الأردن وسيادته من كل سوء وأطماع تريد زعزعة أمننا.وأكد المبيضين أن الأردن مستمر بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في حشد موقف دولي لوقف الحرب على غزة ، وإدامة إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأهل في القطاع، والتأكيد على أهمية خفض التصعيد الإقليمي في المنطقة.وأشار إلى أن جهود الأردن الإغاثية مستمرة لمساندة الأشقاء في غزة، من خلال عمليات الإنزال الجوي التي تنفذها قواتنا المسلحة، وقوافل المساعدات البرية التي تسيرها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.