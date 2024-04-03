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الأربعاء، 03-04-2024 12:58 ص

إطلاق مسابقة حافظ إربد الثانية

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الوكيل الاخباري - أطلقت بلدية اربد الكبرى وجمعية المحافظة على القرآن الكريم اليوم الثلاثاء، مسابقة "حافظ اربد الثانية".

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وشارك رئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي، ورئيس جمعية المحافظة على القرآن الكريم في اربد محمد عبد الله أبو فارس، ومدير فرع الجمعية الدكتور عبد الكريم الخطيب وأعضاء الهيئة الإدارية وعدد من موظفي العلاقات العامة في البلدية فعاليات مسابقة حافظ اربد الثانية التي تنظمها الجمعية بالشراكة مع البلدية.

 

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