بحث تطوير علاقات الأردن ورومانيا الاقتصادية

الوكيل الاخباري - بحث مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأردنيين، اليوم الأحد، مع السفير الروماني لدى المملكة جورج كريستيان مابور، سبل تطوير علاقات البلدين الاقتصادية، وعقد منتدى استثماري مشترك خلال الشهر الحالي في عمان.



وناقش الجانبان جدول الأعمال المقترح للمنتدى الاستثماري الأردني الروماني والقطاعات المستهدفة، ولا سيما الصناعات الغذائية، والقطاع الزراعي، والأسمدة، وقطاع تكنولوجيا المعلومات.

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