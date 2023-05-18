بحث تعزيز التعاون بين الجامعة الهاشمية والأمم المتحدة

الوكيل الاخباري - بحثت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الأردن شيري يتسيما أندرسون، ورئيس الجامعة الهاشمية الدكتور فواز الزبون، سبل تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والجامعة الهاشمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خلال زيارة المنسقة، اليوم الخميس، للجامعة .



وأكد الدكتور الزبون، خلال اللقاء أن الجامعة الهاشمية تسعى لتوفير بيئة تعليمية ترعى الوعي والمسؤولية تجاه المجتمع، لافتا إلى إنجازات الجامعة في مشروع الطاقة الشمسية، ودور الجامعة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة في التنمية المستدامة.

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