وزير المياه يلتقي السفير الباكستاني

الوكيل الإخباري - استقبل وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، اليوم الخميس، السفير الباكستاني في عمّان محمد أجمل إقبال لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والتعاون المشترك خاصة في مشاريع استراتيجية تخدم قطاع المياه في الأردن.

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وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية تعزيز هذا التعاون المستمر بين البلدين الصديقين، والاستمرار في تنفيذ برامج ومشاريع مائية تكفل تحسين مستوى الخدمات في جميع مناطق المملكة.



وأشاد أبو السعود باهتمام الجانب الباكستاني الدائم في بناء تعاون فاعل وناجح مع الأردن في مجالات المياه والصرف الصحي، متطلعا إلى مزيد من التعاون لتبادل الخبرات بين البلدين.



من جهته ثمن السفير الباكستاني إجراءات وزارة المياه والري وعمليات التطوير والبناء والجهود الإنسانية الفاعلة تجاه اللاجئين، مؤكداً أن الأردن من الدول التي استطاعت التعامل مع الواقع المائي بنجاح برغم محدودية مصادره المائية.