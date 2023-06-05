بحث سبل التعاون بين اليرموك والسفارة التركية بعمان

الوكيل الاخباري - بحث رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد مع السفير التركي في عمان آردام أوزان، والوفد المرافق خلال زيارته الجامعة اليوم الاثنين، سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات التعليمية والثقافية.



وأكد مسّاد عمق علاقات التعاون والصداقة التي تجمع بين الأردن وتركيا، وأن الجامعة تحرص على التشبيك والتعاون الفاعل مع مختلف المؤسسات التعليمية والبحثية التركية في المجالات ذات الاهتمام المشترك وخاصة في مجال إنشاء البرامج المشتركة وإجراء البحوث والمشاريع العلمية الدولية، وتبادل الزيارات.

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