بدء أعمال المؤتمر المتوسطي لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي في البحر الميت

الوكيل الاخباري - بدأت في منطقة البحر الميت،اليوم الاثنين، أعمال المؤتمر المتوسطي لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي 2022، بعنوان "تعزيز الأمن والتعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط: تعزيز الحوار مع الشركاء المتوسطيين لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي"، والذي تستضيفه المملكة، وتنظمه جمهورية مقدونيا الشمالية، رئيسة مجموعة الشركاء المتوسطيين للتعاون في منظمة الأمن والتعاون الأوروبي.



ويهدف المؤتمر الذي يستمر ليومين بمشاركة ممثلين عن الدول السبعة والخمسين الأعضاء بالمنظمة، وشركائها المتوسطيين والآسيويين العشرة، إلى مناقشة الفرص والتحديات الأمنية المشتركة في المنطقة الأورومتوسطية.

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