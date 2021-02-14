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اجتماع طارىء للجنة الاوبئة وترقب لتوصيات صارمة بالاردن

الأحد، 14-02-2021 03:17 م

للاجئين السوريين

بدء إعطاء لقاح كورونا في الزعتري خلال يومين

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة، ان البدء بتنفيذ حملة التطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) داخل مخيم الزعتري للاجئين السوريين من المسجلين رسمياً على رابط التسجيل المخصص، سيكون خلال يومين.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأحد، اطلع "الوكيل الإخباري" عليه،  إن الحملة تعتبر كإجراء احترازي ضمن خطة الاستجابة الطارئة لاحتواء جائحة كورونا وبما يساهم في حماية اللاجئين السوريين في المخيمات والمقيمين على أرض الأردن في الحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا خاصة للفئات المستهدفة لتلقي المطعوم والتي حددتها الوزارة ضمن أولويات المرحلة الأولى وبما يكفل تطبيق معايير الاحترام المتساوي وبما يحقق العدالة بين المواطنين والمقيمين واللاجئين على أرض المملكة، وينسجم مع الإجراءات الصحية الوقائية المتبعة في وزارة الصحة.

وأكدت وزارة الصحة اتباعها منذ بدء الإعلان عن استعدادات تنفيذ حملة التطعيم، الإجراءات التي تهدف لتحقيق العدالة في توزيع مطعوم (كوفيد-19) للفئات المستهدفة، ووضعت ضمن أولوياتها نشر الوعي والتثقيف الصحي بين اللاجئين والمقيمين حول أهمية التسجيل لتلقي مطعوم كورونا، إضافة لاهتمامها بتزويد مراكز التطعيم المخصصة لهم بالأدلة الإرشادية حول آلية التسجيل لتلقي المطعوم والنشرات التثقيفية لمراجعي مراكز التطعيم، بهدف نشر الوعي بالإجراءات الوقائية اللازمة لحمايتهم من خطر انتشار عدوى فيروس كورونا خلال هذه المرحلة أسوة بالمواطنين في المملكة.

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