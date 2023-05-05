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الجمعة، 05-05-2023 03:08 م

بدء اجتماعات اللجنة الأردنية الأميركية المشتركة لاتفاقية التجارة الحرة

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الوكيل الإخباري- بدأت اجتماعات اللجنة الأردنية الأميركية المشتركة لاتفاقية التجارة الحرة في دورتها التاسعة في ولاية واشنطن -الولايات المتحدة الأميركية.اضافة اعلان


وترأس الوفد الأردني المشارك في اللجنة الأمينة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي وبعضوية وفاء جريس مندوبة عن الصناعة والتجارة ومندوب عن وزارة الزراعة.

وشارك مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات مع الوفد الأردني الرسمي المشارك حيث عرض خلال مشاركته في اللجنة تجربة المؤسسة كجهة مرجعية تعنى بجودة وفعالية ومأمونية الدواء وجودة وسلامة الغذاء والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل وجهودها في العمل على تطوير الصناعة الدوائية وبما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي.

وبحث مهيدات خلال الاجتماعات سبل تبادل الخبرات في مجال إدارة الدواء لا سيما تسجيل وتسعير الأدوية بأسعار تفضيلية وتعزيز التعاون المشترك في مجال تسجيل شركات الأدوية وتعزيز الاستثمار في مجال الصناعة الدوائية ونقل التكنولوجيا.

إلى ذلك ناقش مهيدات سبل تعزيز تبادل الخبرات في مجال الرقابة على الغذاء واللوائح والمعايير ذات العلاقة وبما يتواءم مع التوصيات الإقليمية الدولية وتعزيز التعاون وبناء القدرات في مجال إدارة المخاطر وإجراءات التعامل مع الشهادات الإلكترونية ، إضافة إلى بحث سبل تبسيط إجراءات تسجيل المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل الواردة من الولايات المتحدة الأميركية.

وأكد مهيدات على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والحرص المشترك على مواصلة توطيدها في شتى المجالات، لافتا إلى أن المؤسسة والجهات المختصة من الجانب الأميركي على تواصل دوري ومستمر لتنظيم الأعمال المشتركة وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وتسهيل الإجراءات والاستفادة من الخبرات.

 




 

 


 

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