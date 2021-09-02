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الخميس، 02-09-2021 08:27 ص

بدء استقبال طلبات الدعم لدورة المشاريع الابتكارية

التعليم العالي


الوكيل الإخباري- يعلن صندوق دعم البحث العلمي والابتكار في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء استقبال الطلبات التفصيلية  ضمن دورة المشاريع الابتكارية والريادية للعام  2021 وذلك ابتداءً من صباح يوم الخميس الموافق 2/ 9 / 2021  ولغاية الساعة (12) من مساء يوم الخميس الموافق 30 / 9 / 2021
  
ودعت الباحثين والمبتكرين الراغبين بالتقدم بطلباتهم، تعبئة نموذج الطلب التفصيلي الموجود على الموقع الالكتروني للصندوق (www.srf.gov.jo). وارساله إلى البريد الالكتروني ([email protected]) في الفترة المشار إليها أعلاه، وضمن الأولويات الابتكارية والريادية المقرة لهذه الدورة والواردة أدناه:

• المشاريع الابتكارية المتعلقة بالأجهزة الطبية وتوفير العناية الطبية.
• تطبيقات الهواتف الذكية في مجالات (التعليم، الصحة، المياه، الزراعة، التكنولوجيا، الطاقة، الثورة الصناعية، السياحة، الموارد البشرية، التكنولوجيا المالية، الصناعة، إدارة العملاء وحلول مالية).
• المشاريع الابتكارية لتحضير وتطوير أدوية وعقاقير ذات أولوية وطنية.
• التقنيات الحديثة للإنتاج الزراعي والحيواني ومشروعاتها الريادية.

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