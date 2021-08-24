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الثلاثاء، 24-08-2021 07:13 م

اللبون : الاستفادة من التعرفة المدعومة لا يتطلب نقل الاشتراك باسم المستفيد

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 الوكيل الاخباري - قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، الدكتور حسين اللبون، إن الاستفادة من التعرفة المدعومة لا تتطلب نقل الاشتراك باسم المستفيد، ولكن الهيئة تشجع المستهلكين على هذه الخطوة، وتنسق حالياً مع شركات التوزيع في المملكة لتسهيل الإجراءات المتعلقة بنقل الاشتراكات بأسماء المنتفعين الراغبين بنقل اشتراكاتهم.

وأوضح اللبون في حديث لـ(بترا)، أن الهيئة تعمل حالياً على إعداد إجراءات لتسهيل نقل الاشتراكات في العداد الكهربائي على أسماء المستأجرين أو الأبناء بالعائلة الواحدة؛ ليتمكنوا من الاستفادة من قرار خفض التعرفة الكهربائية.

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