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الأربعاء، 08-12-2021 06:55 ص

بدء الاختبارات النهائية لطلبة المدارس اليوم

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الوكيل الإخباري - يبدأ طلبة المدارس الحكومية والخاصة ووكالة الغوث، الأربعاء، الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول وجاهيا.

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وحسب وزارة التربية والتعليم، فإن إجراءات الامتحانات تضمنت تقسيم صفوف المدارس التي تعمل بنظام التناوب إلى مجموعتين (أ / ب)، حيث تحتوي كل مجموعة على نصف صفوف المدرسة تقريبا.


وتعقد اختبارات الجلسة الاختبارية للمجموعة (أ) من الساعة الثامنة وحتى الساعة العاشرة صباحا، وتكون الجلسة الاختبارية للمجموعة (ب) من الساعة  10:30 صباحا وحتى الساعة 12:30 ظهرا، على أن تؤجل اختبارات الطلبة المصابين بفيروس كورونا لتعقد وجاهيا في بداية الفصل الدراسي الثاني.


وحسب وزارة التربية والتعليم، فإن قرار تقديم الاختبارات النهائية للفصل الأول يأتي حرصا على سلامة وصحة الطلبة، نظرا لظروف جائحة فيروس كورونا، وتلافيا لارتفاع عدد الإصابات، حيث تزداد فرص العدوى خلال فترة الشتاء، هذا بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لعقد الامتحان التكميلي الذي سيبدأ في 30 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.


وكانت قد قالت الوزارة سابقا، إنّ القرار كان مدروسا، مع الحرص على عدم إضاعة المادة المطلوبة على الطلبة في الصفوف، حيث إنّ القرار يشمل المراحل كافة بما فيها رياض الأطفال.


وأضافت الوزارة، أن الاختبارات التي سيقدمها الطلبة ضمن المناهج التي تم تدريسها من قبل المعلمين.


وتابعت، أن المادة التعليمية التي لم يتمكن المعلم من تنفيذها بسبب القرار سوف تنقل إلى الفصل الدراسي الثاني، حيث سيتم متابعة هذا الأمر من كوادر الوزارة الإشرافية والمعنيين.


الأمين العامة للشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم نجوى قبيلات، قالت إنّه "لن يتم حذف وحدات من المناهج الدراسية، إنما سيتم ترحيلها إلى الفصل الدراسي الثاني الذي تم تمديد موعد بدايته ونهايته".


 




 

 


 

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