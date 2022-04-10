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الأحد، 10-04-2022 03:08 م

بدء العمل بمشروع مكب الازرق الجديد

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الوكيل الإخباري - بدأ مشروع مكب الأزرق الجديد خطواته البيئية من خلال تجهيز أرضيته تمهيدا للإطلاق الرسمي بعد عيد الفطر.

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ويعتبر المشروع من أهم مخرجات الخطة الوطنية التي أطلقتها الحكومة عام 2015 لإدارة النفايات الصلبة، ويقدم للمجتمع المحلي إنجازا بيئيا يخدم بلديات الزرقاء الجديدة وبيرين والضليل والحلابات والأزرق والرصيفة والهاشمية.


ووفق بيان صحفي لوزارة الادارة المحلية اليوم الاحد، تقدر مساحة المشروع بـ 500 دونم وتبلغ كلفته عشرين مليون دينار، وسيقام بجهود أردنية وبدعم فني هندسي مشترك من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوزارة، حيث يقدم مشروع مكب الازرق الجديد بمواصفاته العالمية المتطورة فرص عمل تشغيلية لأبناء المنطقة ما يسهم في دعم المنطقة اقتصاديا واجتماعيا ورفد المشروع بعمالة محلية.


وأضاف، إن الوزارة ومن خلال ذراعها البيئي "مديرية إدارة النفايات الصلبة" سيكون لها على أرض الواقع من خلال مشروع مكب الازرق الجديد بصمة اردنيه بيئية وصحية فاعلة في خدمة الواقع البيئي والصحي والاجتماعي والذي كان يئن منذ أعوام بسبب الإجراءات غير الصحية والعشوائية في طمر النفايات وما يخلفه من تأثيرات سلبية وخطرة على الموارد الطبيعية والنظام البيئي.


 




 

 


 

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