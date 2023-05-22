بدء المؤتمر الأردني الدولي في الهندسة الكهربائية وتكنولوجيا المعلومات

الوكيل الاخباري - افتتح، مندوبا عن رئيس الوزراء، وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، اليوم الاثنين، المؤتمر الأردني الدولي في الهندسة الكهربائية وتكنولوجيا المعلومات 2023، الذي تنظمه شعبة الهندسة الكهربائية في نقابة المهندسين الأردنيين، بالتعاون مع مجمع المهندسين الكهربائيين والإلكترونيين – فرع الأردن (IEEE Jordan Section).



ويشارك في المؤتمر أكثر من 350 متخصصا في مجالات الهندسة الكهربائية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الأردن وخارجه.



وأكد الهناندة، أن للمهندس الأردني دورا كبيرا في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي للأردن في التخصصات الهندسية كافة، لافتا إلى أن المهندس يلعب دورا كبيرا في تعزيز منظومة التقدم الرقمي والتكنولوجي في الأردن.



وقال إن الأردن يتصدر الكثير من الدول في مجال التقدم الرقمي والتكنولوجي، مضيفا أن التطور السريع يحتاج مواكبة التسارع في التكنولوجيا.

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