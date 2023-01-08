بدء المؤتمر الدولي الأول للدراسات الآسيوية في جامعة جرش

الوكيل الاخباري - بدأت في جامعة جرش، اليوم الأحد، فعاليات المؤتمر الدولي الأول للدراسات الآسيوية الذي نظمته الملحقية الثقافية الماليزية بالتعاون مع جمعية خريجي الجامعات الماليزية.



وقال أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي، خلال الافتتاح، إن الوزارة حريصة على توثيق أواصر تعاون مؤسسات التعليم العالي الأردنية مع نظيراتها الأسيوية لتبادل الخبرات وأعضاء هيئة التدريس والطلبة، مؤكداً الاستعداد لدعم جهود عقد المزيد من الشراكات مع مؤسسات التعليم العالي الماليزية وفتح الباب أمام الباحثين والدارسين الأردنيين لخوض غمار الدراسات الآسيوية.

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