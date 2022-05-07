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بدء المؤتمر الدولي الثالث للتنسيق الهندسي بجامعة العلوم والتكنولوجيا

السبت، 07-05-2022 05:57 م

بدء المؤتمر الدولي الثالث للتنسيق الهندسي بجامعة العلوم والتكنولوجيا

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الوكيل الاخباري - بدأت في جامعة العلوم والتكنولوجيا، اليوم السبت، فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للتنسيق الهندسي من أجل الاستدامة والمرونة، والذي ينظمه قسم الهندسة المدنية بالجامعة بالتعاون مع جامعتي ارسطوطاليس اليونانية وبيرمنجهام البريطانية.

وقال نائب رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور وائل طيفور، إن المؤتمر يأتي تجسيداً لما يشهده الأردن من نهضة عمرانية خاصة في مجال الإنشاءات وبناء مدن تلبي جميع متطلبات العصر الحديث، وتماشيا مع التوجهات الحكومية باعتماد الاستراتيجية الوطنية للبناء . 

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