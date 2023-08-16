بدء امتحانات "الشامل" النظرية اليوم

الوكيل الاخباري - تنطلق الأربعاء، الامتحانات النظرية للشهادة الجامعية المتوسطة "الشامل" للدورة الصيفية 2023، والتي تستمر حتى الثالث والعشرين من الشهر الحالي، بحسب رئيس جامعة البلقاء التطبيقية أحمد العجلوني.

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وقال العجلوني، وهو رئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة الشامل، إن الجامعة استكملت كافة الإجراءات اللازمة لعقد الامتحانات النظرية، إذ إنه من المتوقع أن يتقدم لهذه الامتحانات 6724 طالبا وطالبة من 54 كلية جامعية وكلية جامعية متوسطة تشرف عليها الجامعة.



ومن المتوقع أن يتقدم 5577 طالبا وطالبة للورقة الأولى الأربعاء، و5546 طالبا وطالبة للورقة الثانية السبت، و6197 طالبا وطالبة للورقة الثالثة يومي الثلاثاء والأربعاء.



وأضاف العجلوني بأن الطلبة سيتقدمون للامتحانات في هذه الدورة وفقا لـ(95) برنامجا دراسيا، وأن الامتحانات النظرية محوسبة بالكامل؛ وقد تم اعتماد (19) قاعة للامتحان النظري موزعة على (15) مركزا للامتحانات النظرية منتشرة في جميع محافظات المملكة، ويشرف على هذه الامتحانات أكثر من (400) موظف من العاملين في الكليات الجامعية والجامعية المتوسطة الوطنية.



وفرغت وحدة التقييم والامتحانات العامة في الجامعة من تصحيح إجابات الطلبة في الامتحانات العملية المحوسبة ومعالجة نتائجها وتدقيقها ومطابقتها وإدخالها إلى نظام الامتحان الشامل المحوسب، وكانت هذه الامتحانات قد انعقدت خلال الفترة من 27/7 وحتى 6/8/2023م، وتقدم إليها 4977 طالبا وطالبة.

وتوقع العجلوني أن يتم إعلان نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة للدورة الحالية، وكذلك أسماء الطلبة الذين يحق لهم التجسير تنافسيا في الجامعات الأردنية الرسمية، في النصف الأول من شهر أيلول المقبل بعد المصادقة عليها واعتمادها من قبل اللجنة العليا للامتحانات ومجلس عمداء الجامعة.

