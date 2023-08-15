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الثلاثاء، 15-08-2023 09:53 ص

بدء الامتحانات النظرية لطلبة الشامل للدورة الصيفية غدا

البلقاء


الوكيل الاخباري - أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية / رئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) أحمد العجلوني عن استكمال كافة الإجراءات لبدء فعاليات الامتحانات النظرية للدورة الصيفية 2023 للامتحان الشامل.

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وستجري الامتحانات خلال الفترة من 16/8/2023 ولغاية 23/8/2023، وفقاً للبرنامج المعلن على الموقع الرسمي لوحدة التقييم والامتحانات العامة في جامعة البلقاء التطبيقية، حيث سيتقدم لهذه الامتحانات (6724) ستة آلاف وسبعمائة وأربعة وعشرون طالباً وطالبة، من (54) أربع وخمسين كلية جامعية وكلية جامعية متوسطة تشرف عليها الجامعة.


ومن المتوقع أن يتقدم (5577) طالب وطالبة للورقة الأولى يوم الأربعاء الموافق 16/8/2023 ، و(5546) طالب وطالبة للورقة الثانية يوم السبت الموافق 19/8/2023، و(6197) طالب وطالبة للورقة الثالثة يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 22/8 و23/8/2023.


وأضاف العجلوني بأن الطلبة سيتقدمون للامتحانات في هذه الدورة وفقا لـ (95) برنامجا دراسيا، وأن الامتحانات النظرية محوسبة بالكامل؛ وقد تم اعتماد (19) قاعة للامتحان النظري موزعة على (15) مركزا للامتحانات النظرية متتشرة في جميع محافظات المملكة، ويشرف على هذه الامتحانات أكثر من (400) موظف من العاملين في الكليات الجامعية والجامعية المتوسطة الوطنية.


وفرغت وحدة التقييم والامتحانات العامة في الجامعة من تصحيح إجابات الطلبة في الامتحانات العملية المحوسبة ومعالجة نتائجها وتدقيقها ومطابقتها وإدخالها إلى نظام الامتحان الشامل المحوسب، وكانت هذه الامتحانات قد انعقدت خلال الفترة من 27/7 ولغاية 6/8/2023م، وتقدم إليها (4977) طالب وطالبة.


وتوقع العجلوني أن يتم إعلان نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة للدورة الحالية، وكذلك أسماء الطلبة الذين يحق لهم التجسير تنافسياً في الجامعات الأردنية الرسمية، في النصف الأول من شهر أيلول القادم بعد المصادقة عليها واعتمادها من قبل اللجنة العليا للامتحانات ومجلس عمداء الجامعة.


 




 

 


 

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