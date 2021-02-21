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بدء تحويل الدعم النقدي من برنامج تكافل3 اليوم

الأحد، 21-02-2021 09:50 ص

لنحو 30 ألف أسرة

بدء تحويل الدعم النقدي من برنامج تكافل3 اليوم

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مبالغ نقدية أردنية


الوكيل الإخباري - بدأ صندوق المعونة الوطنية، صباح اليوم الأحد، بتحويل الدعم النقدي عن شهري كانون الثاني الماضي وشباط الحالي، للأسر التي انطبقت عليها شروط الاستحقاق من برنامج الدعم النقدي المؤقت تكافل "3"، اذ تم تحويل الدعم لنحو 30 ألف أسرة، تم الانتهاء من زيارتها وتدقيق جميع الإجراءات المتعلقة باستحقاقها.

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وقال مدير الصندوق عمر المشاقبة ، إن هذه الأسر تمثل المجموعة الأولى من مستفيدي برنامج تكافل "3"، الموجه للأسر الأكثر تضررًا من جائحة كورونا، خاصة أسر عمال المياومة العاملين بالقطاع غير المنظم.

 

وأشار المشاقبة إلى أن قوائم المستفيدين من هذا البرنامج ستصدر تباعًا خلال الأسبوعين المقبلين، متوقعًا أن يصل الدعم النقدي للأسر المستفيدة من البرنامج خلال الفترة ذاتها الى نحو 70 ألف أسرة ممن انطبقت عليها شروط الاستحقاق.


واضاف انه تم فتح باب الاستعلام عن حالة الطلب للأسر التي تقدمت بطلب للاستفادة من برنامجي تكافل" 1" و"3"، وفي حال تم رفض طلب الأسرة فسيتم بيان أسباب الرفض، وبإمكان الأسرة التقدم بتظلم لنفي سبب الرفض مباشرة على موقع الصندوق، بعد إرسال ما يثبت هذا النفي.


وبخصوص برنامج الدعم التكميلي "تكافل 1"، الذي سيستهدف الأسر الفقيرة "فقر مزمن"، قال المشاقبة، ان 35 ألف أسرة ستستفيد من البرنامج العام الحالي، وستضاف إلى 50 ألف أسرة مستفيدة حاليًا من البرنامج، وسيتم تحويل الدعم النقدي لها عن ثلاثة أشهر مع نهاية آذار المقبل.


واشار الى ان عدد الأسر المستفيدة من برامج المساعدات المنتظمة ( المعونات المالية الشهرية والدعم النقدي المنتظم بشقيه تكافل" 1" وتكافل"3" ) سيصل إلى أكثر من 300 ألف أسرة أردنية محتاجة، موضحا أن هذه التوسعة في برامج الحماية الاجتماعية هي الأكبر في تاريخ المملكة.

 

المصدر : بترا

 

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