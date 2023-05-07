بدء تدريب الدفعة 28 في الوطنية للتشغيل والتدريب

الوكيل الإخباري - أعلنت الوطنية للتشغيل والتدريب اليوم الأحد، عن بدء برنامجها التدريبي للدفعة الجديدة 28، واستقبالها للملتحقين الجدد في هذا البرنامج.



وقال مدير عام الوطنية للتشغيل والتدريب العميد الركن سليمان أحمد الفاعوري، في تصريح صحفي، إن الملتحقين يتوزعون على 18 معهداً، منتشرا في جميع محافظات المملكة، لافتاً إلى أنه سيجري التدريب على 102 برنامج متخصص في قطاع الإنشاءات والمهن المساندة والطاقة الشمسية والزراعة والصناعة واللوجستيات، إضافة إلى بعض المهن التي تختص بالإناث.



وأشار الفاعوري إلى أن معاهد الوطنية للتشغيل والتدريب ستستمر في استقبال طلبات الالتحاق بالبرنامج، إلى جانب اهتمامها في تنفيذ خططها في تدريب وتأهيل الشباب مهنياً والارتقاء بمستوى إمكانياتهم وتطبيق تدريب مهني رفيع المستوى.

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وبين أن البرنامج يهدف إلى بناء قدرات الشباب بإكسابهم مهارات وخبرات مهنية وفنية لازمة تساعدهم على تطوير مهارات العمل المنضبطة والكفؤة وبمعايير عالية من الجودة والإتقان والالتزام والانضباطية، وبروح من الوطنية الصادقة والانتماء، ووفق مناهج تدريبية تتواءم مع أرقى المعايير الدولية الخاصة بالتدريب المهني والتي تمكنهم من الدخول إلى سوق العمل مستقبلاً وتلبية احتياجاته ومتطلباته، وبالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص.

