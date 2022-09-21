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الأربعاء، 21-09-2022 10:43 م

بدء تشغيل مستشفى الايمان الحكومي الجديد بعجلون

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الوكيل الاخباري - قال مدير مستشفى الإيمان الحكومي الجديد الدكتور محمد خير فريحات إنه تم البدء بتشغيل المستشفى بشكل متكامل لتقديم الخدمات العلاجية الفضلى للمواطنين .

وأضاف في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم أن المستشفى الجديد تم تجهيزه بأحدث التقنيات الطبية والتجهيزات الإدارية والإنشائية حيث تم تشغيله بشكل متكامل لتقديم الرعاية الصحية والطبية ذات الجودة واستيعاب الأعداد المتزايدة من المرضى والمراجعين، لافتا إلى وجود 23 عيادة اختصاص بسعة 250 سريرا.

وَبين أن قيمة عطاء المستشفى إضافة للأوامر التغييرية بلغت 27 مليونا و150 ألفا و557 دينارا وتبلغ المساحة الكلية للمبنى الجديد 42 ألف متر مربع.

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