بدء تطوير كورنيش البحر الميت بعد الانتهاء من تلفريك عجلون

الوكيل الإخباري - قالت المديرة العامة للمناطق التنموية رئيسة الفريق الفني المشرف على مشروع تلفريك عجلون، أروى الحياري، اليوم الأحد، إنّ البدء بتطوير كورنيش البحر الميت بعد انتهاء العمل في تلفريك عجلون.

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وأضافت الحياري، خلال اجتماع اللجنة المالية النيابية مع شركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، أن جميع موظفي تلفريك عجلون من أبناء المحافظة، حيث إنّ المناطق التنموية عينت 13 شخصا في تلفريك عجلون.



وكان مجلس الوزراء، قد وافق في 21 آب/ أغسطس 2022، على قيام شركة المجموعة الأردنيّة للمناطق الحرة والمناطق التنموية بتنفيذ أعمال تأهيل موقع كورنيش البحر الميت.



وفي التفاصيل وافق المجلس على معالجة الأضرار الناتجة عن استخدام موقع كورنيش البحر الميت للحجر الصحّي خلال جائحة كورونا.



رئيس المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، خلف الهميسات، قال خلال 2021، إنّ مشروع كورنيش البحر الميت يمثل الوجه الجديد للاستثمارات.