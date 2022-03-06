الأحد 06-03-2022
الوكيل الاخباري

بدء توصيل الأدوية المزمنة لمراجعي مستشفى البشير

الصحة العالمية: الصراع في أوكرانيا يزيد من انتشار فيروس كورونا

19 بنكا دوليا تشارك في تمويل صفقة أنابيب غاز أرامكو السعودية

جمعية البنوك: لا توجّه حتى الآن بتأجيل أقساط القروض قُبيل رمضان

معاملة مالية مغربية ازدهرت في عهد كورونا

وزير الطاقة اللبناني للوكيل: أمريكا تصرّ على ضخ الغاز المصري قبل الكهرباء الأردنية

تعليق الدوام في 9 مدارس حكومية في الرويشد بسبب الحالة الجوية

77 % من الأردنيين : القضية الفلسطينية هي أهم مشكلة بالشرق الأوسط

طبيب أردني يوضح حول متلازمة التهاب الأجهزة المتعددة لدى الأطفال

تفاصيل الحالة الجوية يومي الأحد والإثنين

الأحد، 06-03-2022 02:23 م

بدء توصيل الأدوية المزمنة لمراجعي مستشفى البشير

9999999999999999999999


الوكيل الإخباري - بدأت وزارة الصحة اليوم الاحد بتوفير خدمة توصيل أدوية الأمراض المزمنة لمراجعي مستشفى البشير اختيارياً كمرحلة أولى تجريبية بالتعاون مع برنامج حكيم والبريد الأردني، من خلال طلب الأدوية المكررة شهرياً ودفع ثمنها الكترونياً.اضافة اعلان


ودعت الوزارة في بيان صحفي، مراجعي مستشفى البشير ممن لديهم أمراض مزمنة ووصفات مكررة شهرياً الاستفادة من هذه الخدمة التي تم توفيرها للتسهيل عليهم ولتخفيف عبء المشوار إلى المستشفى وعناء الانتظار والازدحام و لضمان حصولهم على أدويتهم المكررة شهريا بسهولة ويسر ليتسنى لهم المواظبة على استخدام هذه الأدوية.

وبيّنت الوزارة أنها ستقوم بتوسيع نطاق خدمة توصيل الأدوية للمنازل لتشمل عدداً أكبر من المستشفيات والمراكز الصحية المحوسبة في مختلف أنحاء المملكة بعد الانتهاء من المرحلة التجريبية في مستشفى البشير.

وأوضحت الوزارة أنه يتوجب على من يرغب بالاستفادة من خدمة توصيل الأدوية تحميل تطبيق “حكيمي My Hakeem”على هاتفه الذكي والمتوفر على نظامي أندرويد وIOS باللغتين العربية والإنجليزية أو الدخول إلى منصة حكيمي من خلال myhakeem.jo وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به والتي يحصل عليها من خلال مراجعته العيادات الخارجية أو قسم السجل الطبي في مستشفى البشير.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة






 




 

 


 

إقرأ ايضا
1138132649

الأمانة توزع 32 ألف كتاب مجانا ضمن احتفالاتها بيوم المدينة

1632774540128

اختتام برنامج مهاراتي بالمراكز الشبابية في الزرقاء

image (2)

ردم بئرين مهجورين في بلعما

M63A8869

تعليق الدوام في 9 مدارس حكومية في الرويشد بسبب الحالة الجوية

a0d66d1f-d599-4953-a053-d4102affa9b6

77 % من الأردنيين : القضية الفلسطينية هي أهم مشكلة بالشرق الأوسط

الإلتهاب-متعدّد-الأجهزة-لدى-الأطفال-

طبيب أردني يوضح حول متلازمة التهاب الأجهزة المتعددة لدى الأطفال

أخبار متعلقة
9202015182250599851797 (1)

أسماء ومواعيد دوام مراكز فحص كورونا الأسبوع المقبل

120221421322652409388

الصحة تعلن مراكز التطعيم ليوم السبت - أسماء

1761_large

نقابة الأطباء عن فيديو متداول: لا تنشروه.. والتحقيق جارٍ

1220211018331764812490

إصابات كورونا الأسبوعية في الأردن ترتفع 90 %

120222012380125001449

الأردن يسجل أعلى حصيلة بإصابات كورونا - ارقام

3a003bd2-db5d-4dc9-b6aa-9596557418a4_16x9_1200x676

منع 22 طبيبا مصابا بكورونا من دخول امتحان برامج الإقامة