بدء توصيل الأدوية المزمنة لمراجعي مستشفى البشير

الوكيل الإخباري -

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بدأت وزارة الصحة اليوم الاحد بتوفير خدمة توصيل أدوية الأمراض المزمنة لمراجعي مستشفى البشير اختيارياً كمرحلة أولى تجريبية بالتعاون مع برنامج حكيم والبريد الأردني، من خلال طلب الأدوية المكررة شهرياً ودفع ثمنها الكترونياً.ودعت الوزارة في بيان صحفي، مراجعي مستشفى البشير ممن لديهم أمراض مزمنة ووصفات مكررة شهرياً الاستفادة من هذه الخدمة التي تم توفيرها للتسهيل عليهم ولتخفيف عبء المشوار إلى المستشفى وعناء الانتظار والازدحام و لضمان حصولهم على أدويتهم المكررة شهريا بسهولة ويسر ليتسنى لهم المواظبة على استخدام هذه الأدوية.وبيّنت الوزارة أنها ستقوم بتوسيع نطاق خدمة توصيل الأدوية للمنازل لتشمل عدداً أكبر من المستشفيات والمراكز الصحية المحوسبة في مختلف أنحاء المملكة بعد الانتهاء من المرحلة التجريبية في مستشفى البشير.وأوضحت الوزارة أنه يتوجب على من يرغب بالاستفادة من خدمة توصيل الأدوية تحميل تطبيق “حكيمي My Hakeem”على هاتفه الذكي والمتوفر على نظامي أندرويد وIOS باللغتين العربية والإنجليزية أو الدخول إلى منصة حكيمي من خلال myhakeem.jo وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به والتي يحصل عليها من خلال مراجعته العيادات الخارجية أو قسم السجل الطبي في مستشفى البشير.