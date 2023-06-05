بدء عروض أيام الفيلم النرويجي بـ "كون-تيكي"

الوكيل الاخباري - بدأت أولى عروض "أيام الفيلم النرويجي" الذي تنظمه الهيئة الملكية الأردنية للأفلام بالتعاون مع السفارة النرويجية في الأردن، بعرض فيلم المغامرات الدرامي الطويل "كون-تيكي" إخراج واكيم رونينغ وإسبن ساندبرغ، مساء أمس الأحد على شاشة المسرح الخارجي في مقر الهيئة بعمان.



وفي حفل افتتاح العروض الذي حضره سفير النرويج في الأردن "ايسبين ليندباك"، لفتت مديرة قسم الإعلام والبرمجة الثقافية في الهيئة ندى دوماني، إلى أن هذه المرة الأولى التي تنظم فيها "أيام الفيلم النرويجي" ضمن عروض الهيئة، معربة عن أملها باستمرار التعاون بين الهيئة والسفارة لتنظيم هذه الأيام.

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