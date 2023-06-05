الإثنين 05-06-2023
الوكيل الاخباري

الوطني للأسرة يعقد ندوة عن حماية الأطفال في القوانين العربية

ختام بطولة مئوية الدولة بجامعة اليرموك

تربية مادبا تكرم المدارس المشاركة في برنامج جسور التعلم

بحث سبل التعاون بين اليرموك والسفارة التركية بعمان

بيان صادر عن المركز الوطني للأمن السيبراني

بدء عروض أيام الفيلم النرويجي بـ "كون-تيكي"

التنمية والتشغيل : 545 قرضا مستهدفا من قرار فصل الذمم وإعادة الجدولة

الضمان تعيد فتح باب جدولة السلف للمتقاعدين والمستحقين بشروط

الحنيفات: زيت الزيتون الأردني يعتبر من الأكثر طلباً على الموائد

أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن الاثنين

الإثنين، 05-06-2023 05:19 م

بدء عروض أيام الفيلم النرويجي بـ "كون-تيكي"

w


الوكيل الاخباري - بدأت أولى عروض "أيام الفيلم النرويجي" الذي تنظمه الهيئة الملكية الأردنية للأفلام بالتعاون مع السفارة النرويجية في الأردن، بعرض فيلم المغامرات الدرامي الطويل "كون-تيكي" إخراج واكيم رونينغ وإسبن ساندبرغ، مساء أمس الأحد على شاشة المسرح الخارجي في مقر الهيئة بعمان.

وفي حفل افتتاح العروض الذي حضره سفير النرويج في الأردن "ايسبين ليندباك"، لفتت مديرة قسم الإعلام والبرمجة الثقافية في الهيئة ندى دوماني، إلى أن هذه المرة الأولى التي تنظم فيها "أيام الفيلم النرويجي" ضمن عروض الهيئة، معربة عن أملها باستمرار التعاون بين الهيئة والسفارة لتنظيم هذه الأيام.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
520232416411148605060

بحث سبل التعاون بين اليرموك والسفارة التركية بعمان

62023391723710237119

بيان صادر عن المركز الوطني للأمن السيبراني

4202315225953622380562

التنمية والتشغيل : 545 قرضا مستهدفا من قرار فصل الذمم وإعادة الجدولة

1202331141257725602689

الضمان تعيد فتح باب جدولة السلف للمتقاعدين والمستحقين بشروط

253821

الحنيفات: زيت الزيتون الأردني يعتبر من الأكثر طلباً على الموائد

مكرم-القيسي

وزير السياحة يفتتح معرض صور مدينتي السلط وهاغي اليابانية

أخبار متعلقة
dddd

وصول طائرة الإجلاء الأردنية العاشرة من بورتسودان

333

هولندا تفتح الأبواب لاكتشاف زيت الزيتون الأردني

w

بني مصطفى: نسعى لتجويد وتحسين الخدمات والأخذ بآراء المواطنين في الميدان

2

الأردنيون بأبوظبي يحتفلون بذكرى الاستقلال

520233194255320435665

عجلون : افتتاح معرض الصيف للمنتوجات الريفية ومنتجع شلالات راجب

4

تعليمات استخدام علم ولي العهد